بفعل الحرارة.. حرائق الضفة الغربية تمتد للحدود الأردنية

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
أعلن الدفاع المدني الأردني، الجمعة، عن وصول الحرائق المشتعلة في الضفة الغربية؛ بفعل ارتفاع درجات الحرارة إلى الشريط الحدودي للمملكة.
جاء ذلك وفق ما صرح به متحدث الدفاع المدني الرائد إياد العمرو، للأناضول.
وقال العمرو: "نحن الآن في عملية مكافحة في منطقتي كريمة ودير علا (الأغوار الشمالية)، وتم وضع 4 نقاط مكافحة لمنع امتداد النار إلى المزارع القريبة".
وبيّن أن "النيران وصلت القصيب والأعشاب الجافة على امتداد الشريط الغوري في منطقتي كريمة ودير علا على مسافة 7 كيلومترات".
ومنذ الخميس، اندلعت عشرات الحرائق في الأراضي الفلسطينية، بفعل ارتفاع شديد طرأ على درجات الحرارة.
وأظهر قياس لدرجات الحرارة في بعض المناطق القريبة من البحر الميت، بلوغها 47 درجة، فيما تجاوز معدل درجات الحرارة بشكل عام 40 درجة.
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