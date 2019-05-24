شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هكذا تتم عملية تنظيف صحن المطاف أثناء الزحام الشديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية تنظيف صحن المطاف بالحرم المكي، دون تعطيل أو إيقاف حركة الطائفين، رغم الزحام الشديد خاصة في شهر رمضان المبارك. وظهر خلال المقطع، العمال باستخدام آليات متطورة يباشرون عملية تنظيف صحن المطاف بسرعة وديناميكية وتنظيم دون إعاقة حركة الطواف للمعتمرين.

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