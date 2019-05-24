انت الان تتابع صحف عربية تبرز نفي طهران خوض حرب مع واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف تناولت نفي رئيس الأركان الجزائري اعتزامه الترشح للرئاسة، مؤكدا أن الجيش الجزائري ليست لديه طموحات سياسية سوى خدمة البلاد طبقا لمهامه الدستورية

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، على العديد من القضايا والموضوعات، وتصدّر نفي إيران خوض حرب مع أمريكا عناوين الأخبار، كما استعرضت الصحف تطورات الصراع في الشرق الأوسط. وتحت عنوان "طهران: لن نخوض حربا مباشرة أو بالوكالة مع واشنطن"، كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن أن إيران أعلنت أمس، أنها لن تخوض حربا مع الولايات المتحدة تحت أي ظرف، بينما شن المرشد الإيراني علي خامنئي هجومًا غير مباشر على الرئيس حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، معلنًا تنصله من الاتفاق النووي الإيراني.

وبعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة أنها لا تسعى للحرب، خلال جلسة في الكونجرس حضرها بالخصوص وزير الخارجية مايك بومبيو، والدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، قال حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن إيران لن تخوض "تحت أي ظرف من الظروف" حربا مع الولايات المتحدة،

وبعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة أنها لا تسعى للحرب، خلال جلسة في الكونجرس حضرها بالخصوص وزير الخارجية مايك بومبيو، والدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، قال حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن إيران لن تخوض "تحت أي ظرف من الظروف" حربا مع الولايات المتحدة، لا مباشرة ولا بالوكالة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" في رد ضمني على ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن ترجيح مسؤولية إيران عن الأعمال التخريبية ضد السفن الأربع قبالة سواحل الإمارات، قول فلاحت بيشه إن بلاده تنتظر نتائج التحقيق، مضيفا أنه "لا يمكن لأي مجموعة الإعلان عن خوض حروب بالوكالة عن إيران".

وتابع أن "سياسة إيران عدم البدء بالحرب، وأي خطوة تحدث في أي مكان من المؤكد ليست جزءا من سياستنا". ويشتبه مسؤولون أمريكيون في وقوف إيران أو وكلاء يعملون لمصلحتها وراء الهجوم على أربع ناقلات قبالة سواحل الفجيرة، وأيضا وراء إطلاق صاروخ قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد.

وتحت عنوان "إيران تذعن.. لا للحرب"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن إيران رضخت للضغوط الأمريكية وتراجعت عن التهديد بالحرب.

وبالانتقال إلى الشأن الجزائري، أفادت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائري، نفى اعتزامه الترشح للرئاسة، مؤكدا أن الجيش الجزائري ليست لديه طموحات سياسية سوى خدمة البلاد طبقا لمهامه الدستورية.

وجدد الفريق قايد صالح، في كلمة له خلال زيارته ولاية ورقلة (شرق)، أمس، تعهده الشخصي بـ"المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة للشعب الجزائري في مسيراته السلمية، ولجهود مؤسسات الدولة وجهاز العدالة".

وأوضحت صحيفة "الحياة" أن صالح أكد أن "الهدف من تلك المحاولات تعطيل المسعى الوطني، حتى تتمكن العصابة من التملص والإفلات من قبضة العدالة، ولكن العدالة تحررت من القيود والإملاءات والضغوط".

وشدد على أن الجيش أفشل ما سماه "المؤامرة والدسائس بفضل الحكمة والتبصر والإدراك العميق للأحداث واستشراف التطورات".

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وعن الأوضاع في ليبيا، كشفت "الشرق الأوسط" عن مخاوف من بدء تركيا في الأيام القليلة المقبلة تزويد القوات الموالية لرئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بـ"أسلحة هجومية"، وذلك بعد أيام من كشف إرسالها مدرعات "دفاعية" إلى هذه القوات التي تخوض قتالا عنيفا ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على تخوم طرابلس الجنوبية.

تأتي المخاوف الغربية لتعزّز التحذيرات التي أطلقها، أول من أمس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أمام مجلس الأمن، بخصوص تدفق السلاح على الأطراف الليبية.

وقال سلامة إن دولا عديدة توفر الأسلحة لحكومة السراج ولخصومها، معتبرا أنه إذا لم يتم التحرك لوقف تدفق الأسلحة فإن "ليبيا على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى الفوضى أو الانقسام الدائم في البلاد".

وتحت عنوان "تحقيقات فرنسية في قضية رشوة قطرية جديدة"، ذكرت "الخليج" أن فرنسا اتهمت رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية القطرية، يوسف العبيدي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك، بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019، وفقا لمصادر قضائية فرنسية.

وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليين يتهمون العبيدي بـ"الفساد النشط"، بينما اتهم دياك أمس بـ"الفساد السلبي".

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أنه في أول رد فعل للعبيدي نفى نفيا قاطعا الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه لا أساس لها وغير مترابطة.

وذكر في بيان أصدره في وقت لاحق أن "الادعاءات التي أثيرت ليست فقط لا أساس لها من الصحة، بل إنها -بشكل ملحوظ- تسربت إلى وسائل الإعلام"، مضيفا: "حضرت طوعا اجتماعا كجزء من تحقيق أولي لتجنب أي شك على الإطلاق".

وتحت عنوان "الحراك السوداني يتأرجح بين التصعيد والتهدئة مع (العسكري)"، أفادت "الاتحاد" أن مصادر من قوى الحرية والتغيير السودانية كشفت عن تأرجح في مواقف الحراك بين التصعيد والتهدئة مع المجلس العسكري الانتقالي عقب فشل الجولة الثانية من المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي نتيجة الخلاف حول نسب تمثيل كل طرف في المجلس السيادي ورئاسة المجلس.

وذكرت المصادر أن أغلبية بسيطة في "الحرية والتغيير" رفضت التصعيد من جانب واحد، وأكدت ضرورة الحفاظ على الشراكة مع المجلس العسكري لبناء الفترة الانتقالية، ومواصلة المشاورات عبر اللجنة المشتركة لإحداث تطور، وأكدت ضرورة تشكيل المجلس القيادي كمرجعية أساسية لقوى الحرية والتغيير خلال 24 ساعة.

وكشفت صحيفة "البيان" عن استقالة عضو بارز من المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وأفادت مصادر مطلعة أن عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق مصطفى محمد، مدير الاستخبارات العسكرية السابق، تقدم باستقالته من منصبه إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، دون توضيح أسباب الاستقالة.

بينما كشفت "الخليج" عن أن المجلس العسكري الانتقالي جدد رفضه "الأغلبية المدنية" في مجلس السيادة، كما رفض بشكل قاطع «الرئاسة المدنية» أيضا، ونفذ موظفو وزارات وشركات اتصالات، وقطاعات أخرى، أمس، وقفات احتجاجية، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وجاء رفض المجلس العسكري للأغلبية المدنية في مجلس السيادة ليغلق الطريق أمام أنباء قالت إن المجلس طلب مهلة 48 ساعة للتشاور حول مقترح تقدمت به قوى الحرية والتغيير، وافقت بموجبه على أن تكون رئاسة مجلس السيادة عسكرية، مقابل أغلبية بسيطة للمدنيين بعضوية المجلس.