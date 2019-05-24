العراق يعلن موقفه من التوتر الأمريكي الإيراني بشأن الملف النووي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، إيران، اليوم الجمعة، إلى احترام الاتفاق المبرم حول برنامجها النووي، والذي يهدده الانسحاب الأمريكي وتعليق طهران بعض التزاماتها فيه.

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي في العاصمة النروجية أوسلو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: "نعتقد أن خطة العمل الشاملة المشتركة، اتفاق جيد"، مستخدمًا الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته مع إيران في 2015، كل من روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأضاف الحكيم الذي يشارك في مؤتمر لمكافحة العنف الجنسي: "نشجع الحكومة الإيرانية على أن تظل وفية للاتفاق وروح الاتفاق".

وتدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

Advertisements

وبلغ التوتر أشده خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة ما سمته "تهديدات" إيرانية.

وقالت واشنطن - أمس الخميس - إنّها تدرس إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة لضمان أمن القوات المنتشرة فيها بالفعل.

وأوضح الحكيم، اليوم: "آخر ما نحتاج إليه هو صراع جديد في المنطقة. لدينا أصلاً صراعات كثيرة.. لا أعتقد أنّ أحدًا يريد لسعر برميل النفط أن يصل إلى مئتي دولار في المستقبل القريب".

وأعلن العراق، الذي يشكل ملتقى استثنائيًّا للولايات المتحدة وإيران المتعاديتين في ما بينهما، استعداده للتوسط في وقف التصعيد.

والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن بغداد تعتزم إرسال وفود قريبًا جدًا إلى طهران وواشنطن سعيًّا للتهدئة بين البلدين.