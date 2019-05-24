وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي في العاصمة النروجية أوسلو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: "نعتقد أن خطة العمل الشاملة المشتركة، اتفاق جيد"، مستخدمًا الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته مع إيران في 2015، كل من روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأضاف الحكيم الذي يشارك في مؤتمر لمكافحة العنف الجنسي: "نشجع الحكومة الإيرانية على أن تظل وفية للاتفاق وروح الاتفاق".
وتدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وبلغ التوتر أشده خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة ما سمته "تهديدات" إيرانية.
وقالت واشنطن - أمس الخميس - إنّها تدرس إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة لضمان أمن القوات المنتشرة فيها بالفعل.
وأوضح الحكيم، اليوم: "آخر ما نحتاج إليه هو صراع جديد في المنطقة. لدينا أصلاً صراعات كثيرة.. لا أعتقد أنّ أحدًا يريد لسعر برميل النفط أن يصل إلى مئتي دولار في المستقبل القريب".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعلن موقفه من التوتر الأمريكي الإيراني بشأن الملف النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.