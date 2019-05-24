مساجد المغرب تمحو أمية 3 ملايين شاب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ساهمت المساجد بالمغرب، في محو أمية نحو ثلاثة ملايين شاب منذ 2000، عندما طبَّقت الخطة الوطنية لمواجهة الأمية في البلاد.

وقدَّم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية أحمد التوفيق، هذه البيانات، اليوم الجمعة، حين رافق الملك محمد السادس في فاعلية بالدار البيضاء منح فيها جوائز لأفضل طلاب في هذا البرنامج في العام الدراسي الماضي.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (ماب) الرسمية، إنَّ برامج محو الأمية تذاع مرتين يوميًّا في قناة محمد السادس التي تمثل إحدى القنوات الأكثر مشاهدة وعبر الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف.

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وأضاف أنَّ هدف البرنامج محو أمية 4,5 مليون شخص بحلول 2021، موضحًا أنَّ 300 ألف سجَّلوا أنفسهم في الدورة الحالية.

وتؤثر محو الأمية على 32% من السكان ممن تزيد أعمارهم عن عشرة أعوام وتؤثر بشكل أكبر على النساء منها على الرجال والريف عن الحضر.