100 غارة «روسية - أسدية» شمالي سوريا في 24 ساعة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شنَّت طائرات سورية وروسية منذ منتصف الليلة الماضية نحو 100 قصف في المنطقة منزوعة السلاح شمالي سوريا في خضم التصعيد "الأعنف" بالمنطقة.

وأكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيانٍ له، اليوم الجمعة، مقتل 3 مدنيين و24 مقاتلا، كاشفًا أنّ طائرات نظام الرئيس بشار الأسد شنت 53 قصفًا في بلدات خان شيخون والهبيط وكفرنبودة وكفرنبل في محافظات حماة وإدلب شمالي غرب البلاد.

من ناحية أخرى، شنت طائرات روسية 41 قصفًا على حماة وإدلب في المنطقة منزوعة السلاح المتفق عليها في سبتمبر الماضي، من روسيا وتركيا التي تدعم المعارضة.

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ونتيجة ذلك، لقي 3 مدنيين مصرعهم صباحًا في قصف النظام على بلدتين في إدلب.

وتعد إدلب آخر معقل للمعارضة في شمال البلاد عقب استعادة قوات الرئيس بشار الأسد وحلفائها السيطرة على الأراضي في الأشهر الأخيرة.