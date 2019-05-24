المجلس العسكري السوداني يوجّه رسالة للسعودية بشأن حرب اليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكَّد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الجمعة، غداة لقائه في الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دعم الخرطوم للرياض في مواجهة التهديدات والاعتداءات الإيرانية.

وقال دقلو الشهير بـ"حميدتي"، في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم، إنَّ "السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية".

كما أعلن "كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية وأن القوات السودانية ستظل موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف".

ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ودولة الإمارات، منذ مارس 2015.

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ووصل حميدتي إلى جدّة مساء أمس الخميس، في زيارته الخارجية الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنَّ الاجتماع بين حميدتي، الذي غادر جدة الجمعة، وولي العهد "بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية".

وبحسب بيان المجلس العسكري، فإنَّ الغرض من زيارة حميدتي هو "تقديم الشكر للمملكة لما قدمته من دعم اقتصادي يؤمن متطلبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حل سريع للمشكلات العالقة".

وأكَّد البيان أنّ ولي العهد السعودي وعد "بعد تجاوز المرحلة الحالية بالكثير من الاستثمارات في السودان"، كما تعهد بـ"العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان ومعالجة ديونه".