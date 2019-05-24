فيديو.. استقالة ماي تعمِّق أزمة الطلاق البريطاني - الأوروبي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي فشلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في التوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، ما أسفر عن تقدُّمها باستقالتها. الفشل الذريع عجّل برحيل تيريزا ماي من المنصب، لتنهي ولاية مليئة بالمتاعب. Advertisements ماي قالت إنّها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في السابع من يونيو. التفاصيل من هنا:

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