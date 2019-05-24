رسميًّا.. واشنطن تُحمّل الحرس الثوري مسؤولية هجمات خليج عمان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اتهم الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات على ناقلات نفط في خليج عمان هذا الشهر، ووصفها بأنها نفذت في إطار "حملة" من طهران دفعت الولايات المتحدة لنشر مزيد من القوات في المنطقة.

ونقلت "رويترز" عن الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة قوله: "نحن ننسب الهجوم إلى الحرس الثوري الإيراني"، مضيفًا أنّ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" خلصت إلى أنّ ألغامًا لاصقة استُخدمت في الهجوم، تعود للحرس الثوري.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أنَّ أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت يوم 12 مايو لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأضاف أنّ الأضرار التي لحقت بالسفن ليست جسيمة، ولم تقع أي إصابات بشرية، كما لم يحدث أي تسريب نفطي أو تأثير بيئي لما حدث.

وأشارت الوزارة إلى أنّ فرقًا متخصصة تجري تحقيقات من أجل كشف ملابسات الحادث التخريبي، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، على أن تقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج، حين الانتهاء من إجراءاتها.

ولاقت الأعمال التخريبية بحق السفن موجة تنديد عربية ودولية، وأكَّدت عواصم عديدة تضامنها مع الإمارات في التصدي لكل المحاولات الرامية لزعزعة استقرارها.

وأبلغ كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، أمس الأول الأربعاء، أعضاء مجلس الشيوخ في إفادة بأنَّ الهجمات الأخيرة التي استهدفت عددًا من ناقلات النفط وخط أنابيب في الشرق الأوسط كانت بتعليمات من الحكومة الإيرانية، حسبما صرح السناتور الجمهوري لينزي جراهام.

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وقال جراهام للصحفيين: "شرحوا لنا كيف أنَّ التهديد الإيراني بات مختلفًا عمّا كان في الماضي والهجوم على السفن وخط الأنابيب جرى بتنسيق وتوجيه من الحكومة الإيرانية".

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أعلن أنَّه من المرجح جدًا أن يكون النظام الإيراني مسؤولًا عن الاعتداءات التي وقعت في الخليج مؤخرًا.

ومن جانبه، قال القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان بأنَّ التهديد الذي تمثله إيران ما زال مرتفعًا.

وفي وقتٍ سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنَّه سيرسل 1500 جندي إلى منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أنه سيتم نشر هذه القوات "لأغراض وقائية"، حسبما نقلت "رويترز".

وذكر مسؤولون أمريكيون أنّ إدارة ترامب أبلغت الكونجرس بهذه الخطوة، بعد اجتماع عقد في البيت الأبيض، أمس الخميس، لمناقشة مقترحات وزارة الدفاع "البنتاجون" الخاصة بتعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وتأتي هذه التطورات ردًا على ما وصفه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، بـ"مؤشرات وتحذيرات" مثيرة للقلق من إيران، ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد "بقوة" على أي هجوم.

وكانت أمريكا قد أعلنت إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب تهديدات طهران.