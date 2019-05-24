"فيسبوك" يحذف صفحة لحاكم دبي تخدع المستخدمين العراقيين

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وأعلن مركز الإعلام الرقمي، قيام "فيسبوك" بحذف الصفحة المزيفة التي تدعي أنها تمثل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد تحذير المركز عن وجود مثل هذه الصفحة الوهمية.
© REUTERS / Christopher Pike
وشدد المركز على "ضرورة رفع وعي المستخدمين وادراكهم بان امثال هذه الصفحات ليست رسمية وتحاول خداعهم وينبغي التبليغ عنها أو إبلاغ الجهات ذات العلاقة حول نشاطها غير القانوني".
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