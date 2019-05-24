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فيديو عفوي من داخل منزل العائلة الملكية الأردنية خلال وجبة الإفطار

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ويظهر في الفيديو أثناء تحضير العائلة لوجبة الإفطار، ثم جلوسهم معا وتناولها.

نشرت الملكة الأردنية رانية في وقت سابق مقطع فيديو على صفحتها في انستغرام تظهر فيه أثناء تناولها وجبة الإفطار مع شابات أردنيات.

وكتبت الملكة رانيا تعليقا على الفيديو "من إفطار الأمس مع مجموعة من الرياديات الأردنيات الشابات".

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وعبرت الملكة عن سعادتها بهذا الافطار الرمضاني اليوم مع الرياديات في عدد من المجالات.

وقامت الملكة رانيا الإسبوع الماضي بالمشاركة في إفطار رمضاني لسيدات ناشطات في العمل الاجتماعي والثقافي والتطوعي في مدينة عجلون.

وكتبت الملكة الأردنية معلقة على إحدى الصور "إفطار رمضاني مع سيدات عجلون بقلوبهن النابضة بالطيب والجمال وأحاديث العطاء والمحبة والخير للأردن وأهله".

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