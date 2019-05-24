ويظهر في الفيديو أثناء تحضير العائلة لوجبة الإفطار، ثم جلوسهم معا وتناولها.
نشرت الملكة الأردنية رانية في وقت سابق مقطع فيديو على صفحتها في انستغرام تظهر فيه أثناء تناولها وجبة الإفطار مع شابات أردنيات.
وكتبت الملكة رانيا تعليقا على الفيديو "من إفطار الأمس مع مجموعة من الرياديات الأردنيات الشابات".
وعبرت الملكة عن سعادتها بهذا الافطار الرمضاني اليوم مع الرياديات في عدد من المجالات.
وقامت الملكة رانيا الإسبوع الماضي بالمشاركة في إفطار رمضاني لسيدات ناشطات في العمل الاجتماعي والثقافي والتطوعي في مدينة عجلون.
وكتبت الملكة الأردنية معلقة على إحدى الصور "إفطار رمضاني مع سيدات عجلون بقلوبهن النابضة بالطيب والجمال وأحاديث العطاء والمحبة والخير للأردن وأهله".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو عفوي من داخل منزل العائلة الملكية الأردنية خلال وجبة الإفطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.