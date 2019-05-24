يبدو أن فيسبوك تقترب من إطلاق عملتها الرقمية المشفرة المبنية على تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) مع بداية العام القادم 2020 في العديد من الأسوق في نفس الوقت، كما سيتم تسميتها بـ GlobalCoin بحسب مصادر هيئة الإذاعة التلفزيون البريطانية BBC.
وذكرت BBC أن الشبكة الاجتماعية الأمريكية تريد إطلاق عملتها في الربع الأول من 2020 بعد أن يبدأ اختبارها مع نهاية العام الحالي، حيث سيتم الوقوف على إمكانيات استخدامها واستكشاف فيما إذا كانت تحتاج لأي تحسينات قبل الإطلاق.
ويمتلك المصدر مصداقية كبيرة خاصة في المملكة المتحدة، لا سيما وأنه يتحدث عن مقابلة حدثت بين زوكيربيرغ مؤسس فيسبوك مع محافظ بنك إنجلترا مارك كيرني لمناقشة إمكانية دعم وإطلاق العملة الجديدة.
تسعى فيسبوك إلى توفير طريقة للتعاملات المالية للمستخدمين حول العالم دون الحاجة لنقل العملات أو استخدام البنوك، لذلك تريد توفير طريقة لتبادل الأموال بشكل مختلف كما يحصل مع أغلب العملات الرقمية لكن هذه المرة مع طابع رسمي في العديد من دول العالم.
الجدير بالذكر أن الشركة تركز على السوق الهندي بسبب تواجد عشرات الملايين من الهنود خارج البلاد مما يتيح لهم إرسال الأموال بكل سهولة لعائلاتهم، كما سبق لها مناقشة الموضوع مع مسئولي وزارة المالية الأمريكية وشركات نقل الأموال مثل ويسترن يونيون.
التدوينة فيسبوك تخطط لإطلاق عملتها الرقمية GlobalCoin في بداية 2020 ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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