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مقتل أربعة مدنيين فى انفجار لغم فى المخا غرب اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 4 مدنيين فى انفجار لغم أرضى من مخلفات ميليشيات الحوثى فى قرية المبعوث بالزهارى شمال مدينة المخا غرب اليمن.

 

وذكرت مصادر محلية، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية ، اليوم الجمعة، أن أربعة أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية، وجميعهم فى العشرينات من العمر، انفجر بهم لغم أرضى عندما اجتازوا طريقا يمر داخل إحدى المزارع التى حولتها ميليشيات الحوثى إلى حقل الغام.

 

وأضافت المصادر أن العبوة الناسفة انفجرت فى الدراجة النارية، مما أدى إلى تحول أجساد الضحايا إلى أشلاء ممزقة.

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وزرعت ميليشيات الحوثى المئات من الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائى فى الطرقات والحقول الزراعية وداخل القرى السكنية فى ريف المخا ومناطق الساحل الغربى، مما أدى إلى توقف ملاكها عن زراعتها ونزوح أغلب الأهالى إلى مناطق مجاورة.

 

وبحسب تقارير حقوقية، يعد اليمن من أكثر الدول معاناة من انتشار الألغام التى زرعتها ميليشيا الحوثى منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر عام 014 ، وصنفتها بأنها من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض.

 

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