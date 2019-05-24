شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يدمر أوكارًا للإرهابيين فى ريفى حماة وإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وحدات الجيش السورى، عملياتها على مواقع وخطوط إمداد وتحرك المجموعات الإرهابية فى ريفى حماة الشمالى وإدلب الجنوبى؛ ردا على اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدة من الجيش نفذت ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على أوكار إرهابيى جبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقا" فى بلدات خان شيخون والهبيط، وأحراش قرية عابدين بريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم وآلياتهم.

وأوضحت (سانا) أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة إلى محاور تحرك وخطوط إمداد المجموعات الإرهابية فى محيط حاس وكفرنبل، أدت إلى تدمير عدد من الآليات والأوكار بما فيها من أسلحة وذخيرة.

Advertisements

وفى ريف حماة الشمالى الغربى، قضت وحدات من الجيش على مجموعات إرهابية من جبهة فتح الشام فى قرى قسطون والمغير والصياد ومحيط بلدة كفرنبودة ودمرت أوكارها.

وكانت وحدات من الجيش تصدت، أمس، لهجوم كبير لمجموعات إرهابية من تنظيم جبهة فتح الشام على تل هواش بريف حماة الشمالى الغربى وكبدتها خسائر فادحة فى الأفراد والآليات.