شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدا فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدا فى مدينة كابول بأفغانستان، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، معربة عن خالص التعازى والمواساة لأهالى وذوى الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابى الذى يتنافى مع المبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، وقوف البحرين إلى جانب أفغانستان فى جهودها لمكافحة العنف والإرهاب، مجددة موقف البحرين المناهض لكل صور العنف والتطرف والإرهاب والداعى لضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع دول العالم من أجل القضاء على الإرهاب.
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