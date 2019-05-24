شكرا لقرائتكم خبر عن توطين 9000 وظيفة للمرأة فى مدارس تعليم القيادة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل السعودى الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين مذكرة تعاون مع شركة تطوير التعليم القابضة ممثلة بالدكتور أسامة بن فهد الحيزان بصفته رئيساً تنفيذياً للشركة، وصندوق الموارد البشرية بهدف دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات فى العام 2019م فى كل من حائل، عرعر، نجران، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، أبها، على أن يكون المستهدف العام للاتفاقية 9,000 فرصة وظيفية للعام 2022م، وذلك باستهداف برامج التدريب النسائية والتى تعتبر نشاطاً وليداً على سوق العمل، والمتوقع أن تسهم بخلق فرص وظيفية جديدة، على أن يتم مستقبلاً إدراج برامج التدريب الرجالية، وذلك عبر برنامج السلامة المرورية والقيادة بشركة تطوير التعليم القابضة، بحسب عكاظ.



وذلك على ضوء صدور الأمر السامى الكريم الصادر تحت رقم 905 بتاريخ 6 محرم 1439هــ، والقاضى بالسماح للمرأة بالقيادة وحيث تم إسناد بناء وتشغيل مدارس تعليم القيادة فى ثمانى مناطق فى المملكة لشركة تطوير التعليم القابضة من قبل الإدارة العامة للمرور بالأمن العام والتى من خلالها وضعت شركة تطوير التعليم القابضة خطة لتوطين وظائف جميع العاملين فى هذه المدارس من الكفاءات السعودية لتعزيز السلامة المرورية وتعزيز جودة الحياة لتواكب تطلعات ولاة الأمر مما يحقق أهداف رؤية 2030 بزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل.



وتأتى هذه المذكرة تجسيداً لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة فى تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص البنَّاء ومشاركتها فى التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطنى 2020 وصولاً للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وتعزيزاً لمساعى الطرفين فى تطبيق غاياتهما الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر فى المجتمع السعودى.