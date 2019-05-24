العراق.. حرائق مجهولة السبب تلتهم 746 دونما من الحنطة والشعير

بغداد / علي جواد / الخليج 365
أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، الجمعة، أن حرائق التهمت 746 دونما من محاصيل الحنطة والشعير خلال الساعات الـ24 الماضية شرقي وشمالي البلاد.
وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، إن محافظة نينوى (شمال) شهدت احتراق 50 دونما (الدونم= ألف متر مربع) من محصول الشعير في قرية "وادي المر"، و20 دونما آخرا في قرية "المفلكة"، و5 دونمات في ناحية تلعفر.
وفي محافظة صلاح الدين (شمال)، التهمت الحرائق 667 دونما من محصول الحنطة في ناحية أمرلي، وفي محافظة ديالى (شرق) احترقت 4 دونمات من الحنطة أيضا في قضاء خانقين.
ولم تحدد مديرية الدفاع المدني (تتبع وزارة الداخلية)، الأسباب التي أدت إلى اندلاع تلك الحرائق، وما إذا كانت بفعل فاعل، أو لأسباب أخرى.
وخلال الأيام القليلة الماضية، التهمت الحرائق مئات الهكتارات من الأراضي المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير في عدة مدن عراقية، قبل أيام على موسم الحصاد.
وقبل أيام، ذكر مسؤولون محليون في تصريحات إعلامية، العثور على معدات تسببت في اندلاع الحرائق، متهمين تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء الأحداث.
فيما اتهمت لجنة الزراعة بمجلس النواب، جهات خارجية وداخلية - لم تسمها - بالوقوف وراء حوادث الحرق، "لمنع العراق من الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير".
ولم تتبّن أي جهة حتى مساء الجمعة، مسؤوليتها عن تلك الحرائق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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