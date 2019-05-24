حرائق بالضفة الغربية جراء "موجة الحر"

رام الله / أيسر العيس / الأناضولأسفرت الحرائق التي اندلعت، الجمعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، عن احتراق نحو 1750 شجرة، وفق جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.

وبيّن نائل العزّة، مدير الإعلام في "الدفاع المدني"، أن مجمل ما تم التعامل معه، منذ صباح الجمعة، بسبب موجة الحر الشديد، "147 حادثا، منها 24 حريق أشجار، أدت إلى خسارة ما يقارب 1750 شجرة".

وأشار العزّة في حوار خاص مع وكالة الخليج 365، إلى أن طواقم الإطفاء المختلفة تعاملت مع "حرائق جبلية صعبة، في جبال قرى طَلّوزة وعصيرة وقباطية وكفر الديك (شمال)، وحلحول وبيت أولا (جنوب)، وأنه تمت السيطرة عليها".

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وأضاف أن طواقم الإطفاء والإنقاذ نجحت في حماية منازل من الاحتراق، وعملت على مدار 14 ساعة متواصلة.

ومنذ الخميس، اندلعت عشرات الحرائق في الأراضي الفلسطينية، بفعل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة.

وأظهر قياس لدرجات الحرارة في بعض المناطق القريبة من البحر الميت، بلوغها 47 درجة، فيما تجاوز معدل درجات الحرارة بشكل عام 40 درجة.

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