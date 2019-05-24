حقيقة تعرض نجم #الهلال لـ”إصابة مزمنة”

عاش جمهور الهلال، حالة من الرعب، بعد تردد أنباء قوية عن تعرض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، لإصابة مزمنة.

وعانى الهلال، في الموسم المنتهي 2018-2019، فعلى الرغم من البداية القوية في مختلف المسابقات، إلا أنه خسر في النهاية لقب الدوري لمصلحة الغريم الأزلي النصر، وفقد كأس خادم الحرمين الشريفين وزايد للأندية الأبطال.

وكشفت تقارير صحفية، عن تعرض نواف العابد، صانع ألعاب الهلال، لإصابة مزمنة، تمنعه من اللعب بشكل منتظم مع الفريق، في المسابقات التي يشارك فيها.

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* رد العابد..

وعلى الفور، خرج العابد، البالغ من العمر 29 سنة، للرد على هذه الأنباء، عبر صفحته بموقع تبادل الصور “إنستجرام”.

وكتب العابد: ردًا على هذه الأنباء: “كلام فاضي.. وحسبي الله ونعم الوكيل”.

جدير بالذكر أن العابد، يعاني من عديد الإصابات، فغي العامين الماضيين، ففي الموسم المنتهي 2018-2019، اكتفى بالمشاركة في 12 لقاءً فقط مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كما لم يظهر سوى 11 مرة فقط، في 2017-2018.