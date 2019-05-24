ميسي يعلن قراره بشأن رحيل #فالفيردي من #برشلونة

صحيفة الخليج الإلكترونية

أخيرًا، خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، عن صمته، بعد التوديع المذل لبطولة دوري أبطال أوروبا، للحديث عن مستقبل الفريق، وموقف أرنيستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الأول، من البقاء مع الفريق من عدمه.

وودع برشلونة، بطولة دوري أبطال أوروبا، من دور نصف النهائي، بعد الخسارة المذلة من ليفربول الإنجليزي، بأربعة أهداف دون رد، في لقاء الإياب، بعد أن انتصر ذهابًا في معقله الكامب نو (3-0).

وأكد ميسي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فالنسيا، في نهائي كأس ملك إسبانيا، على أن الفريق، قدم موسم رائع، ولم يفشل سوى مرة واحدة فقط هذا الموسم، والتي تمثلت في الخسارة الموجعة أمام ليفربول في الأنفيلد.

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وشدد النجم الأرجنتيني، على أن الخسارة من ليفربول، كانت موجعة، ولكن اللاعبون عادوا للتركيز من أجل تحقيق لقب كأس الملك، وإنهاء الموسم بثنائية.

وعن فالفيردي، مدرب الفريق، رفض ميسي، تحميله مسئولية الخسارة أمام ليفربول، لافتًا إلى أن اللاعبين هم من كانوا على أرضية الملعب، وهم من يتحملوا المسئولية.

وأضاف ليونيل ميسي: “فالفيردي.. قام على مدار موسمين بعمل رائع مع برشلونة، وأنا أؤيد استمراره مع الفريق الموسم المقبل”.