مونديال_الشباب :هزيمة مذلة لـ #قطر أمام #نيجيريا.. و #نيوزيلندا تكتسح #الهندوراس

تلقى منتخب قطر تحت 20 سنة، هزيمة مذلة في مستهل مبارياته ببطولة كأس العالم للشباب، بسقوطه برباعية نظيفة أمام نيجيريا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتواجد منتخبا قطر ونيجيريا، في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للشباب، إلى جانب كل من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأنهى منتخب نيجيريا، الشوط الأول من المباراة، متقدمًا بهدفين عن طريق ماكسويل إفيوم وأوكتشوكو أوفيا، في الدقيقتين 12 و24.

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وواصل النيجيريون، سيطرتهم على مجريات المباراة، في الشوط الثاني، وسجلا هدفين جديدين عن طريق توم ديلي بشيرو وعليو صلاح الدين، في الدقيقتين 68 و74.

وفي مباراة أخرى، وضمن منافسات المجموعة الثالثة، اكتسح منتخب نيوزيلندا، نظيره الهندوراسي، بخماسية مقابل لا شيء.

وسجل خماسية نيوزيلندا، كل من داروين دييجو، وبنيامين وين “هدفين”، وساريريت سينج، وماثيو كونروي.