النصر يعلن أولى صفقاته للموسم الجديد

بشكل رسمي، أعلن مجلس إدارة نادي النصر، عن أولى صفقاته للموسم الرياضي الجديد 2018-2019.

وقدم نادي النصر، أداءً رائعًا في الموسم المنتهي 2018-2019، توجه بالحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد منافسة شرسة مع الهلال.

ونشر النصر عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فيديو رحب فيه بلاعبه الجديد صالح آل عباس، القادم من صفوف نجران، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

جدير بالذكر، أن آل عباس، أحد أبرز نجوم دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث سجل مع نجران، خلال الموسمين الماضيين 36 هدفًا.