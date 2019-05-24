أمانة عسير تضبط أكثر 1500عبوة من المواد الغذائية الفاسدة

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ابها
ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير مساء أمس احدى مركبات النقل ، و ذلك بعد الاشتباه بحمولتها .
و جاء ضبط المركبة بعد متابعة تحركاتها بمدينة أبها ، و ايقافها لتفتيش حمولتها من قبل مراقبي الامانة ، ليتبين بأن المركبة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة .
حيث ضبطت فرق الرقابة اكثر من 1.592 عبوة من المواد الغذائية و نحو 413 كجم من البهارات و الأعشاب منتهية الصلاحية ، و غير صالحة للاستخدام الادمي و ذلك بعد فحصها و التأكد منها .
و تم حينها مصادرة الحمولة و اتلاف كامل المضبوطات من الاغذية مع تطبيق نظام الغرامات و الجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
و تأتي هذه الجهود للحملات الرقابية المكثفة ضمن برنامج حملة الرقابة البلدية و التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية و القروية مؤخرا على كافة أمانات المملكة .
و اذ تؤكد أمانة منطقة عسير حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان منطقة عسير ، و ذلك بمتابعة من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و وفقا لتوجيهاته التي شدد فيها بعدم التهاون في تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية بحق المخالفين حرصا منه على حماية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي و وقايتهم من عدوى الأمراض التي قد تنتقل عن طريق تناول الغذاء الغير آمن و حرصا على تأمين امدادا غذائي سليم لرفع المستوى الصحي .
داعين الجميع الى الابلاغ عن أي ملاحظات او شكاوى عبر قنوات الامانة التفاعلية او عن طريق خدمة 940 و التي تعمل على مدار اليوم .
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