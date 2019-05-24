رولان_غاروس: #كيريوس ينسحب بعدما وصف البطولة بـ”السيئة”

انسحب الأسترالي نيك كيريوس من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، بحسب ما أعلن الجمعة منظمو ثانية البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الأحد على ملاعب رولان غاروس الرملية، بعد أيام من اعتبارها “سيئة”. وكعادته لفت كيريوس المثير للجدل الأنظار الأسبوع الماضي في دورة روما عندما ضرب أرض الملعب بمضربه قبل أن يرمي كرسيا على الأرض، تعبيرا عن غضبه بعد معاقبته بحسم شوط في مباراة الدور الثاني وانسحابه أمام النروجي كاسبر رود (3-6 و7-6 /7-5/ و1-2).

كما وجه الأسترالي (24 عاما ومصنف 36 عالميا) مطلع الأسبوع الحالي على وسائل التواصل الاجتماعي، البطولة الفرنسية بأنها “سيئة” بعد تدريب مع البريطاني أندي موراي على الملاعب العشبية التي تستضيف منافسات بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الكبرى.

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وقال كيريوس عبر إنستاغرام “أعتقد أن هذه (ويمبلدون) هي أفضل بطولة في العالم، أنظروا الى هذه المساحة الخضراء المثالية”، مضيفا “تخلصوا من الأرض الرملية. من يحب الأرضية الرملية؟ إنها سيئة جدا”.

أضاف “بطولة فرنسا المفتوحة سيئة مقارنة بهذا المكان”.

ولم يوضح المنظمون أسباب انسحاب كيريوس الذي كان من المقرر أن يواجه في الدور الأول البريطاني كاميرون نوري (مصنف 41)، وسيستدعى بدلا منه، أفضل الخاسرين في التصفيات.