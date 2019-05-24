شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة «ترامب» تتجاوز الكونجرس وتوافق على بيع أسلحة للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنها أبلغت الكونغرس بأنها ستتجاوزه للموافقة على بيع أسلحة للمملكة. وتستعدّ الإدارة الأمريكية لبيع أسلحة بقيمة نحو 8 مليارات دولار للمملكة والإمارات – وفقاً لـ”العربية”. وقال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم (الجمعة)، إن الرئيس ترمب سيقر بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية ودول أخرى، قائلا إن «هناك حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران».

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