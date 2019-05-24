الأمم المتحدة تصدم رئيس اليمن: ثقتنا مطلقة في مارتن جريفيث

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، ثقته المطلقة في مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجريك، المتحدث باسم جوتيريش، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك ردًا على أسئلة صحفيين بشأن موقف جوتيريش من رسالة بعثها إليه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يشكو فيها "تجاوزات" جريفيث.

وقال المتحدث الأممي إنّ جوتيريش تسلّم رسالة من هادي، وقام بالفعل بالرد عليها، وأبلغه بأنّ الأمم المتحدة ملتزمة تمامًا باتفاقات ستوكهولم، من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني، وإيجاد حل للأزمة.

وأكّد الأمين العام للرئيس اليمني أنّ جريفيث سيضاعف جهوده، مشيرًا إلى أنّ الأخير يقوم بعمل متوزان للغاية من أجل التوصّل لحل سلمي.

وأمس الخميس، قال مصدر يمني حكومي، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، إنّ هادي أعلن في رسالته لـ"جوتيريش"، رفضه لـ"تجاوزات المبعوث الأممي، وعلى رأسها موقفه السلبي من القرار 2216" الذي ينص، في أبرز بنوده، على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.

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وساد غضب رسمي وشعبي في الأوساط اليمنية تجاه المبعوث الأممي، بعد إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأثنى فيها على الانسحاب الأحادي للحوثيين من موانئ الحديدة (غرب).

والثلاثاء الماضي، دعا البرلمان اليمني، في رسالة وجهها للحكومة، بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي، حتى يلتزم بقرارات الأمم المتحدة.

وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.