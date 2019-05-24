أسلحة بمليارات الدولارات... أعضاء بالكونغرس يكشفون ما يفعله ترامب مع دول خليجية

وأعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، أن أمريكا تستعد لبيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات، حسب وكالة "رويترز".

وقال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب سيقر بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية ودول أخرى.

وتابع الأعضاء أن هناك "حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران، وذلك رغم المعارضة القوية لخطته من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء".

وأكد مساعدون في الكونغرس إن إدارة الرئيس ترامب أبلغت لجانا في المجلس أنها ستمضي قدما في 22 صفقة أسلحة بقيمة حوالي ثمانية مليارات دولار، متجاهلة مراجعة الكونجرس لمثل تلك المبيعات وهو الإجراء المتبع منذ زمن بعيد.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل إنه لا يعتزم إلغاء صفقات بمليارات الدولارات لتوريد أسلحة للسعودية.

وأكد ترامب أنه لا يعتزم إلغاء صفقات بمليارات الدولارات لتوريد أسلحة للسعودية، مضيفا نحتاج للسعودية كقوة لتحقيق توازن أمام إيران، بحسب رويترز.

وأضاف ترامب إنه سيعمل مع الكونغرس بشأن ذلك ويفضل ألا تتضمن العقوبات إلغاء مبيعات الأسلحة.