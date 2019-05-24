ترامب يعلن إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط للتصدي للتهديدات الإيرانية.

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، قد نقلت عن مسؤول الكبير على صلة مباشرة باقتراح نشر القوات، إنّ عملية النشر الجديدة تشمل بطاريات باتريوت الصاروخية، وطائرات استطلاع، وقوات ضرورية لتوفير المزيد من الردع ضد ما يعتقد البنتاجون أنّه تهديد إيراني متزايد ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

وكان ترامب قد شكَّك أمس الخميس، في أنّ الولايات المتحدة ستكون بحاجة لإرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

وقال لدى سؤال الصحفيين له عن الخطة، إنه لا يعتقد بأن بلاده ستكون بحاجة لذلك لكنه مستعد لبحث الأمر.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع بالوكالة باتريك شانهان إن البنتاجون يدرس إرسال قوات إضافية وإنه سيعرض الأمر على الرئيس لاتخاذ قرار.

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وأكد شاناهان - في وقت سابق - أنّ التحرك العسكري في الخليج العربي استهدف ردع إيران لا شن حرب ضدها.

وتصاعد التوتر في الأشهر الاخيرة، بعدما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران تشمل صادراتها النفطية، وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، إن بلاده "لن تستسلم للضغط الأمريكي ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف".