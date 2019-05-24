تونس تقول إنها أقوى من مصر والمغرب في السياحة وتنافس دولا كبيرة

تونس — سبوتنيك. وقال طرابلسي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن اليوم بكل صراحة ومن بين البلدان العربية نحن أقوى من المغرب ومصر، اليوم التنافس هو مع اليونان وإسبانيا، هذه الدول كبيرة بالسياحة العالمية، والأرقام التي تأتي إلى تونس فيها تحسن، وذلك من عدد الحجوزات في الإنترنت".

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وأوضح وزير السياحة التونسي، مجيبا عن سؤال حول كيفية المحافظة على نمو القطاع السياحي بتونس "أولا يجب أن نتقدم في الأسواق الكلاسيكية التي ضعفت جدا في تونس كالسوق الفرنسية والألمانية والإنكليزية والبلجيكية، فيهم ضعف كبير، ونرغب باستعادتها، وهناك السوق الروسية التي كان فيها تقدم كبير، حيث وصل عدد السياح الروس هذا العام إلى 750 ألف سائح".

وأشار طرابلس إلى الحفل الديني في الغريبة بجزيرة جربا التونيسية: "هذا الحدث مهم جدا، وهو حفل ديني يهودي في بلاد عربية إسلامية، مهم كثيرا، واليوم في ظل المشكلات الأمنية في العالم والتهديدات الإرهابية، كانت هناك إرادة حكومية وسياسية كبيرة على نجاح هذا الحدث الكبير في جربا، ونجاحه يهم مستقبل السياحة، كما تعلمون أن النجاح الأمني يعطي ثقة للسياح الذين يزورون تونس، ويعطي ثقة لوكالات السفر الخارجية، لترى نجاح التنظيم الأمني لهذه التظاهرة الخاصة".