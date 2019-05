دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أوبر تطلق خدمة scUber الأولى من نوعها لمشاركة الغواصات

أعلنت شركة أوبر المتخصصة في مشاركة وسائل المواصلات عن خدمة جديدة تنضم إلى قائمة خدماتها الخاصة بمشاركة السيارات والدراجات وتوصيل الطعام، وهذه المرة ليست على اليابسة بل في الماء من خلال

Introducing #scUber - the world’s first rideshare submarine on the Great Barrier Reef 🐋🐠



Visit https://t.co/igw1zvkf61 for more info and how you could win a scUber ride! pic.twitter.com/kE1WKl9fgG