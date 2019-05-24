دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أوبر تطلق خدمة scUber الأولى من نوعها لمشاركة الغواصات

أعلنت شركة أوبر المتخصصة في مشاركة وسائل المواصلات عن خدمة جديدة تنضم إلى قائمة خدماتها الخاصة بمشاركة السيارات والدراجات وتوصيل الطعام، وهذه المرة ليست على اليابسة بل في الماء من خلال

Introducing #scUber - the world’s first rideshare submarine on the Great Barrier Reef 🐋🐠



Visit https://t.co/igw1zvkf61 for more info and how you could win a scUber ride! pic.twitter.com/kE1WKl9fgG — Uber Australia (@Uber_Australia) May 23, 2019

للتوصيل بالغواصات الصغيرة.

وأطلقت أوبر هذه الخدمة في أستراليا لتكون وسيلة نقل وترفيه في الحيد المرجاني العظيم على السواحل الأسترالية والذي يعتبر أكبر حيد مرجاني في العالم ويتمتع بوجود أكثر من 350 نوع من المرجان بالإضافة إلى العديد من المخلوقات البحرية المذهلة.

وبحسب الشركة، فإنها ستمنح 25 فائز الفرصة لهذه التجربة من خلال تتعبئة طلب الاشتراك والحصول على رحلة في أعماق الحيد المرجاني العظيم من على الموقع.

التدوينة أوبر تطلق خدمة scUber الأولى من نوعها لمشاركة الغواصات ظهرت أولاً على عالم التقنية.