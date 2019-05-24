أعلنت شركة أوبر المتخصصة في مشاركة وسائل المواصلات عن خدمة جديدة تنضم إلى قائمة خدماتها الخاصة بمشاركة السيارات والدراجات وتوصيل الطعام، وهذه المرة ليست على اليابسة بل في الماء من خلال
للتوصيل بالغواصات الصغيرة.
Introducing #scUber - the world’s first rideshare submarine on the Great Barrier Reef 🐋🐠— Uber Australia (@Uber_Australia) May 23, 2019
Visit https://t.co/igw1zvkf61 for more info and how you could win a scUber ride! pic.twitter.com/kE1WKl9fgG
وأطلقت أوبر هذه الخدمة في أستراليا لتكون وسيلة نقل وترفيه في الحيد المرجاني العظيم على السواحل الأسترالية والذي يعتبر أكبر حيد مرجاني في العالم ويتمتع بوجود أكثر من 350 نوع من المرجان بالإضافة إلى العديد من المخلوقات البحرية المذهلة.
وبحسب الشركة، فإنها ستمنح 25 فائز الفرصة لهذه التجربة من خلال تتعبئة طلب الاشتراك والحصول على رحلة في أعماق الحيد المرجاني العظيم من على الموقع.
التدوينة أوبر تطلق خدمة scUber الأولى من نوعها لمشاركة الغواصات ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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