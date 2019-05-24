بالفيديو.. واشنطن تكشف أسلحة إيران "المزورة"

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وفي تقرير مصور، استعرض فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأميركية على "تويتر"، الجمعة، عددا من الأسلحة التي أعلنت طهران عن ابتكارها، ليتضح أنها مجرد أكاذيب أو نسخة مقلدة لأسلحة صنعت في دول أخرى.
وصاحب التقرير تعليق جاء فيه: "طائرة مقاتلة جديدة؟ مروحيات عسكرية مُصنّعة محليًا؟ تعرفوا على المزيد من محاولات #إيران لتضليل العالم من خلال إخفاء المعدات العسكرية الواردة من دول أخرى #طهران".
كوثر مسروقة
ولفت التقرير إلى مقاتلة "كوثر" الجديدة التي أعلنت طهران تصنيعها في صيف 2018، لكن تبين أنها مقاتلة إف- 5 الأميركية، مع بعض التعديلات.
وفي عام 2013، أعلن النظام الإيراني عن تصنيع ما قال إنه مقاتلة "قاهر الشبح"، لكن في الحقيقة لم تكن الطائرة سوى لعبة لم تحلق أبدا.
وفي 2010، قالت طهران إنها صممت مروحية "توفان 2"، لكنها لم تكن إلا مروحية كوبرا الأميركية، مع بعض التغييرات.
وكشف النظام الإيراني في 2009 ، عما ما قال إنها مروحية "شاهد"، غير أن المدقق في تفاصيلها يكتشف أنها مروحية "بيل 206" الكندية.
صاروخ لم ينفجر
ويضاف إلى ذلك، ما تم خلال أغسطس 2018، إذ أعلنت إيران إجراء تجربة على ما قالت إنه صاروخ باليستي قصير المدى من طراز "فاتح مبين"، لكن بنظرة فاحصة لا تجد صارخا قادما نحو الهدف، بل مجرد تفجير موضعي.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية كشفت قبل يومين أن منظومة الدفاع الجوي التي زعمت إيران مؤخرا أنها استحدثتها محليا، ليست سوى منظومة قديمة تعود إلى ستينيات القرن الماضي.
وأضافت أن المنظومة المعدة لاستهداف الصواريخ والطائرات المسيرة، ليست إلا منظومة سكاي غارد Sky Guard التي تنتجها شركة أورليكون Oerlikon النمساوية، وأن تلك التقنية تعود الى حقبة الستينيات".
ودأب النظام الإيراني، منذ استيلاء الخميني على السلطة بعد تسلق الثورة الشعبية عام 1979، على استخدام التصريحات "الميكروفونية" والحركات الاستعراضية في مواجهة الخارج.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة يحاول النظام بالهروب إلى الأمام، عبر لعبة استعراض القوى وإطلاق التصريحات النارية لكسب التأييد الشعبي، عبر تصدير أزمته إلى الخارج.
شاهد أيضا.. سفن حربية أميركية تنفذ تدريبات عسكرية في بحر العرب
من Euronews
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تسوية قضائية بين هارفي واينستين وضحاياه: 44 مليون دولار مقابل التنازل عن الدعوى
هل يستريح وحش هوليوود هارفي واينستين من متاعبه القضائية؟ أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى توصل وحش هوليوود هارفي واينستين إلى تسوية قضائية مع ضحاياه في قضايا التحرش الجنسي والاغتصاب. وتقضي الصفقة بدفع مبلغ 44 مليون دولار كتعويضات لضحايا الاعتداءات الجنسية التي تورط فيها منتج هوليوود السابق. وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تمت بالاتفاق مع هارفي واينستين وضحاياه إلى جانب النائب العام في نيويورك وشركة الإنتاج. وفي حال تأكيد الصفقة سيتم التنازل عن قضية الحقوق المدنية التي رفعها مكتب المدعي العام في نيويورك العام الماضي، والتي تتهم المديرين التنفيذيين لشركة واينستين ومجلس الإدارة بالفشل في حماية الموظفين من بيئة عمل معادية وسوء سلوك واينستين الجنسي. وحسب الصحيفة، فسوف تستثني الصفقة قضية جنائية أخرى معلقة ضدّ واينستين في مانهاتن حيث يواجه تُهما بارتكاب جرائم اغتصاب وجرائم جنسية أخرى، ومن المقرر أن يحاكم في هذه القضية في سبتمبر-أيلول المقبل. ووجّه القضاء اتهامات لواينستين بالاعتداء الجنسي في قضيتين منفصلتين، أولها قضية اغتصاب تعود إلى العام 2013 وثانيها مداعبة فموية قسرية في 2006. للمزيد: أكاديمية الأوسكار تطرد هارفي واينستين عقب فضيحة هوليود الجنسية فضيحة هوليوود الجنسية: محامية الضحايا تدعو لإنشاء صندوق "تعويضات" لهن "مي تو" ظهرت في اعقاب فضيحة واينستين الجنسية واتهم واينستين الذي فاز بالعديد من الجوائز العالمية على أفلامه "شكسبير عاشقا"، "لب الخيال"، "خطاب الملك" وغيرها من الأفلام بالاغتصاب وسوء السلوك الجنسي، ومع تصاعد الاتهامات ضده، تخلّت عنه شركة الإنتاج التي كان يديرها كما طرد من أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية . وهزت فضائح هارفي واينستين الذي تتهمه عشرات النساء وأغلبهن ممثلات على غرار أنجيلينا جولي، ليسيت أنتوني، روزانا أركيت، جيسيكا بارث، كيت بيكينسيل، آشلي جاد وغوينث بالترو بالتحرش الجنسي والاغتصاب عروش الفن السابع في هوليوود والعالم، وسرعان ما ألقت هذه الفضائح بظلالها على قطاعات أخرى كالسياسة والإعلام والرياضة، وساعدت على ظهور حركو "مي تو" أو "أنا أيضا" المناهضة للتحرّش الجنسي.
Euronews (Ar)
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شاهد: قاربان يقعان ضحية فيضان نهر أركنساس في أوكلاهوما الأمريكية
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خرج قاربا نقل نهري (صندل) عن السيطرة في نهر أركنساس في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، وتسبب تيار النهر العنيف بدفعمها إلى سد وإغراقهما. المتحدثة باسم إدارة الطوارئ في مقاطعة موسكوجي تريشيا جيرماني قالت إن القوارب كانت تحمل ما يعادل 1723 كيلوغرام من الأسمدة، ما أثار المخاوف من أن تؤدي المراكب إلى عرقلة حركة المياه في السد. لكنها أضافت لاحقا أن المياه تتدفق بشكل جيد. القاربان ظلا يطوفان بشكل خارج عن السيطرة مع تيار النهر منذ ليلة يوم الأربعاء، وظهرا في البداية قرب بلدة ويبر فالس، لكن لقطات مصورة من الجو أظهرت فيما بعد لحظة اصطدامهما بالسد وغرقهما. وأصدرت السلطات أمرا إلزاميا بإخلاء 600 شخص من سكان البلدة بسبب مخاوف من الفيضانات، حيث أدى تآكل ضفاف النهر إلى انهيار العديد من المنازل، بينما بقي بعضها معلق جزئيا في الهواء. وتشهد ولايات كانساس و أوكلاهوما وغرب ميسوري أعاصير قوية وأمطار غزيرة وصلت شدتها في بعض المناطق إلى 12.7 سنتمترا. شاهد أيضا على يورونيوز لحظة انهيار سد على نهر غوادلوب في تكساس انهيارات وسيول و 29 قتيلا بعد يومين من الأمطار في إندونيسيا
Euronews (Ar)
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ليبيا وقوارب الموت.. إنقاذ 290 مهاجرا قبالة سواحل طرابلس جلّهم عرب وأفارقة
رغم ما تعيشه ليبيا من فوضى واقتتال بين الإخوة الأعداء، يبقى هذا البلد محطة رئيسية تنطلق منها قوارب الموت التي تحمل مهاجرين يأملون في الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط. حيث قال متحدث باسم قوات البحرية الليبية إن خفر السواحل أنقذ 290 مهاجرا، كانوا متعلقين بقوارب مطاطية الجمعة في عمليتين قرب العاصمة طرابلس. وقال أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية لرويترز، إن سفينة خفر السواحل أنقذت 87 مهاجرا على متن قارب مطاطي قبالة بلدة القرة بوللي على بعد 50 كيلومترا شرقي طرابلس . وخفر السواحل جزء من البحرية الليبية. وأضاف قاسم أنه جرى إنقاذ مجموعة أخرى من 203 مهاجرين من زورقين مطاطيين قبالة زليتن، وهي بلدة تبعد 160 كيلومترا شرقي العاصمة. ويعتبر الساحل الغربي لليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الفارين من الحروب والفقر في بلادهم، والذين يسعون للوصول إلى شواطئ إيطاليا. وقال المتحدث: "عثرنا على المهاجرين غير الشرعيين بينما كانوا يتشبّثون بالقوارب المتهالكة والمتكسرة، تم انقاذهم من قبل دوريات خفر السواحل في قاربين مختلفيْن"، وذكر أن المهاجرين سُلّموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد إنزالهم في مدينتين هما الخمس وجنزور. وقد جاء هؤلاء المهاجرون من مختلف البلدان العربية ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء وكان بينهم سبع نساء وطفل. وبعد صفقة دعمتها إيطاليا، انخفض عدد عمليات العبور بشكل كبير منذ يوليو تموز 2017، عندما طردت جماعة مسلحة مهربي البشر من معقل التهريب بمدينة صبراتة غربي طرابلس. وسقطت ليبيا الغنية بالنفط في آتون فوضى بعد ثماني سنوات من الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي، والتي أطاحت بحكم معمر القذافي في عام 2011. للمزيد على يورونيوز: في ليبيا..أمنيات أروقة السياسة ترمى بنيران واقع جبهات القتال في طرابلس السراج ليورونيوز: العالم يدعم الشرعية والحل العسكري غير ممكن في ليبيا
Euronews (Ar)
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سفن حربية أميركية تنفذ تدريبات عسكرية في بحر العرب
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.