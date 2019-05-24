شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 7 ملايين معتمر إلى السعودية حتى 18 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الإحصائيات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى ، وهو المؤشر الذى أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الهجرى الحالى، إصدار 7.463.259 تأشيرة حتى 18 رمضان وبلغ إجمالى القادمين للعمرة 6.964.943 معتمرا فى حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 925.246 معتمر ، بحسب "عكاظ".

ومنذ بداية شهر رمضان الكريم ، قد أطلقت وزارة الحج والعمرة بوابتها الإلكترونية التفاعلية الجديدة، والتي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الوزارة في كل ما يخص رحلة ضيوف الرحمن، إضافة إلى تسهيل الوصول لكل الخيارات، والمزايا بسلاسة وفي خطوات معدودة وسريعة، عبر إعادة تصميم البوابة في إطار العمل المستمر لتطوير ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية ومواكبة التحول الرقمي، والذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها وتنفذه الإدارة العامة لتقنية المعلومات.