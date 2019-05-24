شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجداً فى كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها لحادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من المصلين، بحسب "وام".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار أفغانستان ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.

وقدمت الوزارة مواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية لجميع المصابين الشفاء العاجل.