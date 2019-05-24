شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يُلقى القبض على إرهابى فى ولاية تمنراست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الجيش الجزائرى القبض على إرهابى مطلوب بولاية "تمنراست" أقصى جنوبى البلاد؛ وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان اليوم الجمعة - إنه فى إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، ألقت مفرزة (دورية) للجيش أمس الخميس بولاية "تمنراست" القبض على الإرهابى المسمى (د. ستار)، الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، لافتا إلى أن هذه النتائج تؤكد مدى اليقظة التى يتحلى بها أفراد الجيش، وعزمهم على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كافة أنحاء البلاد.

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