مجدلاني: الرئيس السنغالي سيزور فلسطين العام الجاري

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الرئيس السنغالي ماكي سال، يعتزم القيام بزيارة هي الأولى من نوعها إلى الأراضي الفلسطينية، قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المجدلاني، للأناضول، الجمعة، غداة لقائه "سال"، في قصر الرئاسة بالعاصمة داكار، الخميس، حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول تطورات القضية الفلسطينية.

وأشار مجدلاني، إلى أن "سال"، وافق على تلبية دعوة الرئيس عباس، لزيارة فلسطين، للمساهمة في تكريس ودعم حل الدولتين، دون تفاصيل إضافية.

وأضاف أن وزراء من حكومة "سال"، يشاركون بفعاليات "القدس العاصمة الدائمة للثقافة الاسلامية 2019"، لأن السنغال ترأس لجنة الثقافة والإعلام في منظمة التعاون الاسلامي.

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وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، انطلقت في مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة، فعاليات "القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019"، عبر احتفالية، حضرها الرئيس عباس.

وتتواصل الفعاليات في مختلف المدن الفلسطينية، وتختتم منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وفي 24 أبريل الماضي، احتفل المعهد الإسلامي بالعاصمة السنغالية دكار، بإعلان القدس "العاصمة الدائمة للثقافة الاسلامية".

وسبق أن أكدت السنغال في أكثر من مناسبة، دعمها لفلسطين في الانضمام لكافة المنظمات والمعاهدات الدولية.

وكانت إسرائيل والسنغال أعلنتا في يونيو/حزيران 2017، إنهاء أزمة دبلوماسية اندلعت بينهما عندما رعت دكار قرار مجلس الأمن الدولى ضد الاستيطان الإسرائيلي، والذي صدر في ديسمبر/ كانون أول 2016.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.