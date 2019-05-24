العراق.. "تيكا" التركية تسهم في إعادة إعمار طوزخورماتو

أنقرة / الخليج 365

شرعت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، بمشاريع تعبيد طرق رئيسية في قضاء طوزخورماتو، بمحافظة صلاح الدين العراقية، في خطوة لدعم جهود إعادة اعمار المنطقة.

ويأتي ذلك بالتعاون مع مكتب الجبهة التركمانية العراقية في المحافظة، وبلدية طوزخورماتو، بحسب بيان صادر عن "تيكا" الجمعة.

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وشارك في مراسم إطلاق أعمال تعبيد "شارع العلوة"، منسق "تيكا" لدى بغداد جنيد أسمر، ومسؤول الجبهة التركمانية بالمحافظة هيثم هاشم مختار أوغلو، ورئيس البلدية، وسام عابدين غني، وعدد من أهالي المنطقة.

ووفرت "تيكا" 300 طن من الأسفلت، في إطار المشروع المشترك، الذي يشمل تعبيد شارع "آقصو" أيضا.



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