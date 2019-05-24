وفاة رئيس "منتدى العلماء والأئمة" في موريتانيا

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365
توفي الجمعة، رئيس "منتدى العلماء والأئمة" في موريتانيا، الشيخ محمد الأمين ولد الحسن، بأحد مستشفيات العاصمة نواكشوط.
وفي تصريح للأناضول، قال مصدر من عائلة "ولد الحسن" إن الأخير توفي بمستشفى أمراض القلب في نواكشوط، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية.
وفي 2014، أسس "ولد الحسن" مع مجموعة من العلماء والفقهاء "منتدى العلماء والأئمة"، الذي يعتبر مؤسسة مستقلة تجمع كبار العلماء والفقهاء والأئمة بموريتانيا.
ويعد ولد الحسن واحدا من كبار العلماء والدعاة في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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