"هدوء" على حدود غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365
دفع ارتفاع درجات الحرارة، الفلسطينيين المشاركين في فعاليات مسيرات "العودة" الأسبوعية، قرب حدود قطاع غزة، إلى تجنب الاشتباك المباشر مع الجيش الإسرائيلي، والاكتفاء بالبقاء داخل الخيام وبجوارها.
ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، كما المعتاد، شهداء وإصابات خطيرة بالرصاص الحي أو المطاطي، حيث أعلنت عن تعاملها فقط، مع ١٦ إصابة بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، ميدانيا، دون الحاجة لنقلها للمشافي.
وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 أن أعداد المشاركين في المسيرات، لم تكن كبيرة.
وعادة ما يقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة، بعنف، منذ اندلاعها في مارس/آذار 2018، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آلاف بجراح مختلفة.
وتضرب المنطقة، موجة حارة، منذ يومين؛ وأظهر قياس لدرجات الحرارة في بعض المناطق القريبة من البحر الميت، صولها إلى 47 درجة، فيما تجاوز معدل درجات الحرارة بشكل عام 40 درجة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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