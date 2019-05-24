روسيا تكشف بنود اتفاق عسكري أبرمته مع السودان

موسكو / الخليج 365

كشفت موسكو، الجمعة، عن البنود الرئيسية للاتفاق العسكري الروسي السوداني لتسهيل دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين، والذي دخل حيز التنفيذ في 9 مايو/ أيار الجاري.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" المحلية، عن موقع بوابة المعلومات القانونية الروسي، قوله إن "الاتفاقية تنص على السماح بدخول السفن الحربية بعد الإخطار بذلك في موعد لا يتجاوز 7 أيام عمل قبل تاريخ الدخول".

وجاء في نص هذه الاتفاقية أن "الغرض منها تطوير التعاون العسكري بين البلدين وفقا لقوانينهما ومبادئ وقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تكون روسيا وجمهورية السودان طرفين فيها".

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وسيتبادل الطرفان، بموجب الاتفاقية، الآراء والمعلومات حول القضايا العسكرية والسياسية، وقضايا تعزيز الثقة المتبادلة والأمن الدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل كلا البلدين على تطوير العلاقات في مجال التدريب العسكري المشترك للقوات، والتدريب الهندسي، والتعليم العسكري، والطب العسكري، والتاريخ العسكري، والتضاريس العسكرية، والهيدروغرافيا العسكرية، والرياضة والثقافة.

كما ستتشارك روسيا والسودان تجربتهما في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، والتفاعل في أنشطة البحث والإنقاذ في البحر.

ولم تؤثر الأحداث الجارية في السودان، وعزل الرئيس عمر البشير، والاحتجاجات المستمرة هناك، على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.