وزير الدفاع القطري يبحث مع اليابان تعزيز العلاقات العسكرية

أحمد يوسف / الخليج 365

بحث وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الجمعة، مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر وزارة الدفاع اليابانية في طوكيو، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وتناول الاجتماع "العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وزيادة أوجه التعاون المشترك في المجال الدفاعي، فضلا عن مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية".

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ويجري وزير الدفاع القطري، اليابان حاليا في زيارة غير معلنة المدة.

وفي وقت سابق الخميس، قلد إمبراطور اليابان ناروهيتو، وزير الدفاع القطري بـ"وسام الشمس المشرقة" الذي يعد أرفع وسام تقديري تقدمه الحكومة اليابانية، خلال مراسم احتفال رسمية.

وجاءت الخطوة تقديرا لجهود العطية، في توثيق علاقات الصداقة بين البلدين، وتثمينا لدوره في رعاية وإنجاح مشاريع صندوق الصداقة القطري في اليابان، لإعادة إعمار المناطق المتضررة من كارثتي الزلزال وتسونامي عام 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.