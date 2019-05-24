تدمير مواقع لـ "بي كا كا" في غارات تركية شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365 تمكن سلاح الجو التركي من تدمير مواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، في غارات شنها شمالي العراق. جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الجمعة. وقالت الوزارة إن سلاح الجو التركي شنّ غارات جوية ضد "بي كا كا" في مناطق "أفاشين– باسيا"، و"الزاب"، شمالي العراق. Advertisements وأوضحت أن الغارات الجوية الجوية أسفرت عن تدمير تحصينات ومخابئ وأسلحة تابعة للمنظمة الإرهابية. ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق؛ ردًا على هجمات تنفذها داخل تركيا بين الحين والآخر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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