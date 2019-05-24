كيف ردّ زعيم المعارضة البريطانية على استقالة تيريزا ماي؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن، اليوم الجمعة، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد.
وقال "كوربن" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أيًّا كان من سيكون زعيم حزب المحافظين الجديد، فعليه أن يدع الناس يقررون مستقبل بلادنا عبر انتخابات عامة".
وأضاف: "حزب المحافظين فشل في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أخفق في تحسين حياة الناس، أو تلبية احتاجاتهم الأكثر إلحاحًا".
وأشار إلى أنَّ المحافظين فشلوا أيضًا في تقديم أي حلول للتحديات الأساسية التي تواجه بريطانيا، معتبرًا أنَّ ماي كانت محقة في قرار الاستقالة.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة ببريطانيا في مايو 2022.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت ماي في خطاب متلفز أنّها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو المقبل، وأنّها أبلغت الملكة إليزابيث أنها ستواصل مهامها كرئيسة وزراء حتى اختيار خلف لها.
وبرّرت "ماي" استقالتها بـ"الفشل" في تحقيق آمال وتطلعات الشعب البريطاني.
وجاءت خطوة "ماي" استجابة لضغوط حزبها الذي طالبها بالاستقالة، بعد فشلها في تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي، لكن تم تمديد التاريخ إلى 31 أكتوبر المقبل، بسبب الأزمة السياسية في البلاد حول اتفاق الخروج.
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