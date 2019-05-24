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وزيرة لبنانية تؤكد أهمية دور الجيش فى الحفاظ على الاستقرار فى جنوب لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة شئون التمكين الاقتصادى للنساء والشباب فى لبنان فيوليت الصفدى، أهمية الدور الذى تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية فى حماية الاستقرار فى المناطق الحدودية جنوبى البلاد، مشيرة إلى أن الجيش يقدم أقصى درجات التفانى من أجل حماية لبنان.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها الوزيرة اللبنانية لوحدات عسكرية جنوبى لبنان، التقت خلالها مع العسكريين الإناث من ضباط وجنود بالجيش اللبنانى، للاطلاع على تجربتهن ضمن صفوف القوات المسلحة.

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وأشارت الوزيرة اللبنانية إلى أهمية المهام المسندة للعسكريين الإناث، ومُثنية على "مدى حماستهن واندفاعهن فى العمل فى المناطق الجنوبية فى مواجهة إسرائيل".

واستعرضت الوزيرة خلال الجولة التى أجرتها بالجنوب اللبنانى مع قادة الوحدات العسكرية العاملة فى المناطق الجنوبية والحدودية مع إسرائيل، أوجه التعاون والتنسيق بين الجيش اللبنانى وقوات حفظ السلام الأممية العاملة فى الجنوب (يونيفيل) والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية على مستويات البر والبحر والجو.

 

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