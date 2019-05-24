شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم يوسف يعتذر عن حلقة «الليوان» بسبب ظرف طارئ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتذر الدكتور وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارات، عن الظهور في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر الليلة بسبب ظرف طارئ دفعه إلى مغادرة الرياض إلى أبو ظبي قبل ساعات من بث البرنامج.

ونشر الأمين العام لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، اعتذارا عبر صفحته الرسمية على “تويتر” قال فيه: “لظرف طارئ جدا أتوجه الآن من الرياض إلى أبو ظبي.. وأعتذر من المحبين عن حلقة وسيم يوسف في ليوان المديفر.. أستودعكم الله”.