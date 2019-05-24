رادار فلندي يكشف حقيقة تسرب النفط من الناقلة "التي تعرضت للتخريب" في خليج عمان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رصد رادار فلندي فضائي تابع لشركة آي سي الفنلندية، تسربًا نفطيًا كبيرًا في مياه الخليج "خليج عمان"حيث تعرضت ناقلة النفط "أمجاد" لتخريب قبالة ساحل الإمارات في 12 مايو الجاري، وتعرضت أيضًا 3 سفن أخرى للتخريب خارج ميناء الفجيرة، وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وصرح رافال مودرزسكي، الرئيس التنفيذي لـ آي سي الفنلندية، في تصريحات صحفية عالمية، أن تفاصيل وتوقعات عن حادث التسريب قائلًا: " لنفط يشكل بقعة داكنة على سطح الماء".

ومن جانبه، أفادت أنباء عالمية، أن ناقلة النفط "أمجاد"، كانت خالية من النفط الخام، لذا من المتوقع أن تكون التسريب حينها من الوقود المحرك للناقلة.

ووفقًا لما أعلنته وكالة رويترز العالمية، أن التخريب طال "أمجاد"، وناقلة سعودية أخرى هي المرزوقة، وسفينة ترفع علم الإمارات، والناقلة النرويجية أندريا فيكتوري، وجاء الحادث وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

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ويقع ميناء الفجيرة شرق الإمارات على خليج عمان وأمام مضيق هرمز الذي يربط منتجي النفط في الشرق الأوسط ببقية العالم، وهناك مطالب عالمية لكلًا من حكومة إمارة الفجيرة ومالك السفينة التعليق على الأمر الخروج عن صمتهم وإعطاء تفاصيل عن الحادث.

وكشفت تقارير أمريكية ووفقًا لمحققين من أمريكا يعتقدون أن إيران وراء الحادث أو جماعات تدعمهما استخدمت متفجرات لتخريب السفن. ولكن لا يوجد دليل على تورط إيراني.

وحتى الآن لم يستطع المحللون تحديد حجم التسريب وفقًا لصور القمر الصناعي، ولكن أكدت التسرب شركة كونغسبيرغ النرويجية لخدمات الأقمار الصناعية التي لديها خبرة في رصد التسربات النفطية.