العراق "يشجع" إيران على احترام الاتفاق النووي

دبي - بواسطة محمد فارس © صباح عرار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (يسار) ونظيره العراقي محمد علي الحكيم يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك خلال زيارة رسمية إلى بغداد في 13 كانون الثاني/يناير 2019

دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم إيران الجمعة إلى احترام الاتفاق المبرم حول برنامجها النووي، والذي يهدده الانسحاب الأميركي وتعليق طهران بعض التزاماتها فيه.

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحافي في العاصمة النروجية أوسلو "نعتقد أن خطة العمل الشاملة المشتركة، اتفاق جيد"، مستخدما الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته مع إيران في في العام 2015، كل من روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأضاف الحكيم الذي يشارك في مؤتمر لمكافحة العنف الجنسي "نشجع الحكومة الإيرانية على أن تظل وفية للاتفاق وروح الاتفاق".

وتدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وبلغ التوتر أشده خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة ما سمته "تهديدات" إيرانية. وقالت واشنطن الخميس إنها تدرس إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة لضمان أمن القوات المنتشرة فيها بالفعل.

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وأوضح الحكيم الجمعة أن "آخر ما نحتاج اليه هو صراع جديد في المنطقة. لدينا أصلا صراعات كثيرة".

وأضاف "ولا أعتقد أن أحدا يريد لسعر برميل النفط أن يصل إلى مئتي دولار في المستقبل القريب".

وأعلن العراق، الذي يشكّل ملتقى استثنائياً للولايات المتحدة وإيران المتعاديتين في ما بينهما، استعداده للتوسط في وقف التصعيد.

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الثلاثاء إن بغداد تعتزم إرسال وفود "قريباً جداً" إلى طهران وواشنطن سعيا للتهدئة بين البلدين.