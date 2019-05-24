دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تكاملت قوقل مع مجموعة من خدمات طلب وتوصيل الطعام وأضافتها كخيارات متاحة للاستخدام من قبل المستخدم بدون الحاجة لتوفر تطبيقاتها في هاتفه، بحيث يمكنه الطلب مباشرة عبر نتائج البحث أو الخرائط أو من مساعد قوقل.

حالياً أجرت قوقل شراكة مع DoorDash, Postmates, Delivery.com, Slice, و ChowNow بالتالي لو كان لديك حساب لدى إحدى هذه الخدمات فيمكنك طلب الطعام من خلالها بدون الحاجة لتنزيل تطبيقاتها أو الدخول إلى مواقعها.

سواء كنت تبحث عبر محرك البحث قوقل أو تتصفح أحد المطاعم على خرائط قوقل، ستجد هناك زر جديد لطلب الطعام عبر الانترنت يظهر في صفحة المطاعم المدعومة في الخدمة، ومن خلال الزر يمكنك تحديد نوعية التوصيل مثل التوصيل للمنزل أو التجهيز للحصول عليها في المطعم نفسه ولو اخترت الأول يمكنك تحديد خدمة التوصيل.

وإن لم ترغب باستخدام الطرق التقليدية مثل زيارة صفحة مطعم أو البحث عن وجبة ما، يمكنك الطلب صوتياً من مساعد قوقل وذكر اسم مطعم محدد ليعرض بعدها لائحة بخدمات التوصيل المدعومة.

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حتى أن مساعد قوقل يتذكر طلب السابق فيمكنك أن تخبره أن يعيد طلب نفس الطلب الماضي بدون الحاجة لإعادة ذكره مفصلاً.

ستضيف قوقل لاحقاً المزيد من شركات التوصيل لتدعم الخدمة مثل Zuppler، ولا معلومات عن دعم الخدمات الشهيرة أيضاً مثل Uber Eats, Deliveroo, Grubhub, و Just Eat

التدوينة قوقل تتيح الطلب من نتائج البحث أو الخرائط أو المساعد بدون تطبيقات خارجية ظهرت أولاً على عالم التقنية.