دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أصبحت الآن انستغرام تدعم عرض الفيديوهات المصورة بالعرض landscape videos وذلك لنشرها كمقاطع طويلة في خدمة IGTV.

منذ إطلاقها قبل نحو سنة من الآن، كانت الفيديوهات المنشورة على IGTV مصورة بالطول فقط. وكان بعض المستخدمين ينشرون مقاطع فيديو عرضية على IGTV لكن يجب على المشاهدين قلب هواتفهم لتظهر بشكل واضح وعلى كامل الشاشة.

كما هو الحال مع منصة انستغرام للصور نفسها، البداية كانت حصراً للصور المربعة ذات الأبعاد المتساوية في عام 2015، وبعدها أصبحت تدعم الصور العرضية والطولية ذات الأبعاد المختلفة.

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حالياً تحاول انستغرام جاهدة إقناع المستخدمين لاعتماد خدمة IGTV لنشر محتواهم من الفيديو بدلاً من يوتيوب أو حتى الخدمات الأحدث مثل تيك توك، لكن مشكلة IGTV أنها لا توفر إمكانية تحقيق الدخل لأصحاب المحتوى.

ويأتي دعم الفيديوهات العرضية في محاولة لتبسيط المهمة أمام أصحاب القنوات الذين ينشرون مقاطعهم على يوتيوب، لإعادة نشرها نفسها على IGTV بدون الحاجة لتعديل أبعادها.

التدوينة انستغرام تدعم الفيديوهات العرضية الطويلة في IGTV ظهرت أولاً على عالم التقنية.