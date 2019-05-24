شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يدمر 11 مخبأ للإرهابيين شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، عن كشف وتدمير 11 مخبأ للإرهابيين بولاية عين الدفلى (شمال).

وقالت وزارة الدفاع فى بيان لها، اليوم الجمعة، إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة (دورية) للجيش أمس الخميس بعين الدفلى 11 مخبأ للإرهابيين يحوى أربع قنابل يدوية ومنظارا وهاتفين نقالين ومواد غذائية وأغراض أخرى".

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وأضاف البيان أنه فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط حرس السواحل بتلمسان (شمال غرب) 35.5 كيلوجرام من المخدرات.

كما أحبط حرس السواحل بكل من عنابة (شمال شرق) وسكيكدة (شمال) محاولات هجرة غير شرعية لـ 34 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقف عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش) وحرس الحدود بتيارت (وسط) وتلمسان (شمال غرب) 12 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة.