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ولى العهد السعودى يلتقى نائب رئيس المجلس الانتقالى السودانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمير بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فى جدة اليوم،  نائب رئيس المجلس الانتقالى السودانى الفريق أول محمد حمدان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .


وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

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حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

فيما حضر من الجانب السوداني، المتحدث الرسمى باسم المجلس العسكرى السودانى الفريق شمس الدين كباشي.

 

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